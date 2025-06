Onsdag udkom en ny national handlingsplan for, hvordan vi i fremtiden kan sikre, at så få danskere som muligt dør af det, vi i dag betragter som banale infektioner. Handlingsplanen for antimikrobiel resistens (AMR) hos mennesker består af 21 initiativer, der er fordelt på fire indsatsområder: resistensbekæmpelse, forsyningssikkerhed, infektionsforebyggelse og internationalt engagement i dagsordenen. Og det, at man nu har fået en national handlingsplan for AMR, er et rigtig godt første skridt mod et mere målrettet arbejde med området, lyder...