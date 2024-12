Offentligt-privat forskningsprojekt skal opspore sårbare kræftpatienter tidligere

Nyt offentligt-privat forskningsprojekt skal finde løsninger til at reducere uligheden i behandling for urologisk kræft i Region Sjælland. Sårbarhed kommer i mange former, og det skal være sådan, at alle har de samme muligheder for at komme godt gennem et kræftforløb, siger kræftforsker og professor Susanne Dalton.