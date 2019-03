Sundhedsstyrelsen: AUH har lagt en god plan for opbygning af den gynækologiske onkologi

Nyansatte inden for behandling af bl.a. cervix- og ovariecancer og samarbejdsaftaler med andre universitetshospitaler får Sundhedsstyrelsen til at vurdere, at AUH i er stand til at håndtere højtspecialiserede funktioner inden for gynækologisk onkologi.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ansættelsen af to professorer inden for gynækologisk onkologi, to yderligere speciallægestillinger som ventes besat inden for kort tid, samarbejdsaftale med Aalborg Universitetshospital, assistance fra kolleger på Odense Universitetshospital og mulighed for at henvise patienter til Rigshospitalet og Odense Universitetshospital gør, at Sundhedsstyrelsen nu mener, at Aarhus Universitetshospital (AUH) vil være i stand til at håndtere […]