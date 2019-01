Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Midtjylland skal inden 13. februar sende Sundhedsstyrelsen en mere detaljeret redegørelse for, hvordan Aarhus Universitetshospital vil sikre, at kvinder med gynækologiske kræftsygdomme fremover kan få højtspecialiseret behandling på hospitalets afdeling for kvindesygdomme og fødsler. Efter ønske fra Sundhedsstyrelsen sendte regionen 14. januar en redegørelse for, hvordan hospitalet ville sikre den nødvendige specialistbemanding til at […]