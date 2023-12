I marts 2023 afslørede journalister fra DR, at flere alvorligt syge kræftpatienter tilknyttet Aarhus Universitetshospital ikke blev behandlet i tide og desuden systematisk blev fejlinformeret om deres rettigheder. Nu igangsættes det sidste initiativ fra regeringens genopretningsplan for kræftområdet i form af en ny overvågningsmodel. Samtidig påbegyndes implementering af to initiativer fra regeringens sundhedspakke i form af en styrket patientrådgivning for alvorligt syge patienter og en ny specialenhed for samarbejde om behandling af livstruende sygdomme. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i...