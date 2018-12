Der udvikles og afprøves lokalt mange gode metoder og organiseringer, men vi er alt for fodslæbende med at kopiere det, andre har afprøvet.

Julen nærmer sig med tid til ønskesedler. Jeg ønsker mig, at vi sammentænker social- og sundhedsområdet langt bedre, uanset hvem der har ansvaret. Måske er fælles økonomi på tværs et forsøg værd for derved at få fokus på uligheden i sundhed og bringe de borgere og patienter med størst behov i centrum. Det danske sundhedsvæsen […]