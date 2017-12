Sundheds­platformens program­direktør afviser Løhdes kritik

Sundhedsplatformen skal styrke lægens dialog med patienter og pårørende ved at levere tidstro data, siger programdirektør Gitte Fangel som et modsvar til, at innovationsminister Sophie Løhde (V) har sat spørgsmålstegn ved systemets krav om, at læger selv skal skrive journalen.