Sundhedsøkonom om ny økonomiaftale: »Det er blevet hverdag«

Lægeforeningen frygter, at den netop indgåede økonomiaftale er et skridt i retning mod tidligere underfinanciering af sundhedsvæsenet. Kjeld Møller Pedersen medgiver, at økonomien i regionerne kan »blive snæver«.

Aftalen om regionernes økonomi i 2021 landede et stykke fra det beløb, som Danske Regioner havde spillet ud med.

Således spillede regionerne ud med et løft på to mia. kr, men da økonomiaftalen kom i hus fredag den 29. maj, endte det samlede løft på 1,3 mia. kr.

Dermed får sundhedsvæsenet ikke samme økonomiske boost som ved aftalen for 2020, hvor regionerne fik tilført 1,5 mia. kr. Professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen konstaterer dog, at det var forudsigeligt:

»Det er en økonomiaftale, hvor det er blevet hverdag.«

Han påpeger, at der kan være flere årsager til, at hverdagen har indfundet sig.

»Man kan anlægge det synspunkt, at den offentlige økonomi i 2021 og nogle år fremefter bliver endnu strammere, end den har været de senere år, på grund af corona. Det er heller ikke usædvanligt, at en regering er mere generøs det første år end de efterfølgende år. Hvis vi bliver ved socialdemokraterne, så var Thorning-regeringens første økonomiaftale også generøs. Så blev det hverdag derefter,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Underfinanciering

Efter finanskrisen har regionerne skulle levere to procents-stigninger i produktiviteten samtidig med at demografien har ændret sig med flere kronikere og ældre.

I en kritisk reaktion fra Lægeforeningens kort efter økonomiaftalen blev indgået påpeger formand Andreas Rudkjøbing, at den nye aftale er et skridt tilbage mod den tidligere underfinansiering:

»Sundhedsvæsenet har i det store hele været ramt af underfinansiering i et årti,« siger Andreas Rudkjøbing i en pressemeddelelse fra Lægeforeningen.

Den fortsætter:

»Der er behov for at løfte indsatsen for kronikere, ældre multisyge og psykiatriske syge og stor mangel på speciallæger. Sidste års finanslovsaftale og økonomiaftale var samlet set et skridt på vejen væk fra underfinansieringen, men desværre er den nye aftale et skridt tilbage.«

Kjeld Møller Pedersen påpeger, at løftet på de 1,3 mia. kr. følger det demografiske træk. Men pengene skal også dække ny medicin og nye behandlinger, og spørgsmålet er, om de 1,3 mia. kr. strækker så langt:

»Når man ser på finansiering, skal man se på, hvad de demografiske ændringer betyder. I forhold til de 1,3 mia. kr., så er der plads til ændringer i demografien. Så kan man stille spørgsmålet: Er der også plads til nye behandlinger. Der begynder økonomien at blive snæver,« Kjeld Møller Pedersen.

Corona-regningen

I økonomiaftalen er der også afsat penge til at dække corona-regningen.

»Regionerne bliver kompenseret med 3,1 mia. kr. i 2020,« står der i en pressemeddelelse fra Finansministeriet, der uddyber:

»Det dækker eksempelvis over indkøb af værnemidler og medicinsk udstyr.«

Kjeld Møller Pedersen understreger, at han stadig er ved at gennemgå aftalen. De 3,1 mia. kr. i 2020 lyder dog rimeligt:

»Det lyder dog umiddelbart til, at det er en nogenlunde rimelig kompensation, med de usikkerheder, der er, hvad angår andet halvår,« siger han.

Konjunkturpolitik

Udover løftet til sundhedsvæsenet og en check til dækning af corona-regningen fik regionerne også »et ekstraordinært løft af de loftsbelagte anlægsudgifter (brutto) i 2021 på 1 mia. kr.,« står der i en pressemeddelelse fra Finansministeriet.

Hævelsen af anlægsloftet er et led i det, som Kjeld Møller Pedersen kalder konjunkturpolitik:

»Vi skal huske, at anlægstingt bruger man i konjunkturpolitikken. Det er netop til at øge efterspørgslen. Regionerne har et i forvejen stort anlægsprogram med at færdiggøre de nye akutsygehuse (supersygehusene, red.),« siger han.

Er det så gamle sygehuse, der skal istandsættes?

»Ja, det må det være. Hvis man tog afsæt i de gamle sygehuse, så kunne de godt bruge mere. Ser man på de analyser, der har været lavet, så er der et efterslæb med at investere i de tilbageværende sygehuse, der ikke er akutsygehuse. Det kunne være sygehusene i Svendborg, Næstved og Sønderborg,« siger han.