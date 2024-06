Som direktør for Steno Diabetes Center Sjælland står Andreas Rudkjøbing i spidsen for én af de enheder i det danske sundhedsvæsen, som allerede har erkendt og er ved at tage konsekvensen af, at der er brug for markante omlægninger af strukturen i det danske sundhedsvæsen for at få sammenhængskraften mellem hospitalsenheder, almen praksis og kommuner til at fungere bedre. »Det kræver hårdt arbejde at skabe sammenhæng og samarbejde mellem sektorerne omkring en stor gruppe af kroniske patienter som – i...