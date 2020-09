Supersygehus eller servicestation for primærsektoren?

Sygehuse er en parentes i de flestes liv, og deres opgave er derfor at gøre sundhedsansatte uden for sygehuset dygtige, mener tidligere lægelig hospitalsdirektør Mads Koch Hansen. Det vil være fantastisk, hvis hospitalsvæsnet bliver en servicefunktion i danskernes liv, lyder det fra sygeplejechef i Aalborg.

Ordet ‘super’ i navnet supersygehuse bør måske sættes i citationstegn – for et supersygehus er ikke nødvendigvis super i enhver sammenhæng.

Sådan lød det fra Mads Koch Hansen, lægelig konsulent og tidligere lægelig direktør for Sygehus Lillebælt, da han i sidste uge holdt oplæg på Dagens Medicins konference ‘2 dage for sundheden’, der fandt sted i DGI-byen i København. Emnet var, hvor vi som samfund står i dag i forhold til de visioner og strategier, der blev lavet for 2025, hvor supersygehusene skal stå klar.

Blandt andet fortalte Mads Koch Hansen om sin mor på 86, der bor i Aarhus, og kommer på Aarhus Universitetshospital. For hun kan godt blive en smule skræmt, når hun kommer på sygehuset, fortalte han.

»Der er to km. fra letbanen til hovedindgangen, og der er en italesættelse på sygehuset af, at hvis en patient er i stand til at tage letbanen derud og selv gå til konsultationen, så er vedkommende for rask til at være på sygehuset. Tilsvarende, hvis hun skal have lavet en koloskopi, så er sygehuset ikke stort nok, og så er hun nødt til at transportere sig til Horsens Sygehus, der ligger 50 km. syd på. Det er ikke fordelagtigt for et ældre menneske. Det skal man huske, når man bygger noget ‘super’, for super har en pris,« sagde den tidligere sygehusdirektør.

Som sygehus er man nødt til at lade være med at se sig selv som verdens navle. Man er nødt til at se sig selv som et lillebitte tandhjul i det store liv. Mads Koch Hansen, lægelig konsulent og tidligere lægelig direktør for Sygehus Lillebælt

Sygehuset er ikke verdens navle

Mads Koch Hansen mener grundlæggende, at planerne for supersygehusene er lykkedes. Der bliver lavet flere behandlinger end nogensinde, og patienterne er indlagt i kortere tid. Der er meget at være stolt af, mener han. Men han mangler en plan for, hvordan det samlede sundhedsvæsen skal udvikle sig, og hvilken rolle supersygehusene skal have i den.

Hans pointe er, at sygehusene er nødt til meget mere aktivt at aftale med kommuner og praktiserende læger, hvordan de sammen skal sikre patienterne gode leveår, smidige sektorovergange og øge kvaliteten i den samlede indsats.

»Man kan gøre det godt indenfor de rammer, der allerede er. Som sygehus er man nødt til at lade være med at se sig selv som verdens navle. Man er nødt til at se sig selv som et lillebitte tandhjul i det store liv. Når folk bliver syge, har sygehuset en helt klar opgave, men for langt de fleste, er sygehuse noget man sjældent kommer til – det er en parentes i deres liv. Så sygehusene skal vide, at de er en parentes, og at det i stedet er deres opgave at gøre sundhedspersonale uden for sygehuset dygtige, for så kan supersygehusene meget bedre være et godt sygehus for dem, der er syge,« sagde han

Sygehus som storebror

Sygehusene skal altså servicere primærsektoren. For efter Mads Koch Hansens mening er sygehusets helt grundlæggende opgave at tage sig af borgerne i det område, hvor sygehuset ligger.

»På Sygehus Lillebælt er der et mantra om patienten først, og det betyder altså ikke, at de skal komme på sygehuset så ofte som muligt. Det betyder, at de skal blive væk så meget som muligt, og at de skal have det godt. Sygehuse har mange flere penge end kommuner. Vi er nødt til at være storebror her, opføre os ordentligt som sygehus, og stille det vi har til rådighed,« sagde han.

Ved mistanke om f.eks. kræft er kræftpakkerne spitzenklasse, men der mangler hjælp til de patienter, der ikke passer ind i en kræftpakke. Det kan f.eks. være at stille den radiologiske afdeling til rådighed, hvis en praktiserende læge har brug for en undersøgelse.

»Vi skal give adgang til, at specialister ikke bare kan henvise til os, men at de også kan ringe og fortælle: ‘Jeg sidder med fru Jensen, hun er i kardiologisk forløb, der er sket det og det, skal jeg gøre noget særligt her, eller vil I se hende?’ De praktiserende læger er nemlig enormt gode til at spørge patienten, hvad det er, patienten gerne vil. Og her skal sygehuset supervisere fuldt ud, for det giver i sidste ende mindre arbejde til sygehusene,« sagde Mads Koch Hansen.

Kommissorium uden primærsektor

Under den efterfølgende debat var der opbakning til Mads Koch Hansens idé om, at supersygehuse skal være en servicestation for hele sundhedsvæsenet. Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen sad med i Erik Juhl-udvalget, der blev etableret i 2007 og rådgav den daværende regering om bl.a. supersygehuse. Han fortalte under debatten, at han havde genlæst kommissoriet fra arbejdet dengang for blot at konstatere, at der ikke står et eneste ord om sundhedsvæsenet uden for sygehusene.

»Akutsygehusene var udtryk for en central planlægning – ganske vist med en decentral eksekvering. Det, der nu er interessant, er de decentrale initiativer, vi ser rundt omkring på sygehusene i sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen. Der er gode eksempler, og det er den vej, vi skal bevæge os. Det skal vokse op nedefra, vi skal holde os til de gode eksempler og punke de dårlige. Vi er på rette vej, og vi har fået rettet op på det, der var en beklagelig mangel, da vi planlagde akutsygehuse, hvor vi havde glemt primærsektoren,« sagde Kjeld Møller Pedersen fra scenen i DGI-byen.

For at hjælpe sammenhængen på vej foreslår han at sætte nogle mål, som sundhedsvæsenet skal leve op til. Det kan være, hvordan det går med sygehuset som servicecenter, eller hvordan samarbejdet foregår på tværs.

Hold nu op, hvor ville det være fantastisk, hvis det var sådan, at vi oplevede vores hospitalsvæsen som en servicefunktion i danskernes liv. Helen Kæstel, sygeplejechef i Aalborg Kommune

»Det skal ikke være sniksnak-mål, men nogle mål vi relativt konkret kan følge op på, og så skal vi holde fast i, at det skal sættes i gang nedefra. Det skal i virkeligheden være et slags ‘Godfather-tilbud’: ‘Hvis I ikke får det på plads, vil vi sørge for at sende nogen, der kan hjælpe jer’,« lød det fra sundhedsøkonomen.

Kjeld Møller Pedersen lavede tilbage i 2018 sammen med professor og praktiserende læge Frede Olesen og Leif Vestergaard Petersen et forslag om sundhedsklynger for at skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsenet. Forslaget gik på, at der skulle være en klynge om hvert akutsygehus, hvor ledelsen skal bestå af en repræsentant for de praktiserende læger, en hjemmesygeplejerske og en repræsentant for hospitalsledelsen. Klyngen har ansvaret for ledelsen af den samlede sundhedsindsats over for patienterne i klyngens område.

Dette forslag kom Frede Olesen ind på under debatten om supersygehuse.

»Jeg ser, at det lykkes rundt omkring, og når det lykkes, er det fordi, der er mennesker, der sidder overfor hinanden, og vil det. Hvis vi lavede en struktur, hvor vi siger, at ‘I skal ind i det lokale, og jeg låser døren, indtil I begynder at snakke ordentligt med hinanden’, så tror jeg, at vi kunne rykke den kultur lidt hurtigere,« sagde Frede Olesen.

Adgang til specialister via hotline

Helen Kæstel, sygeplejechef i Aalborg Kommune, var også med i debatten, og hun støttede op om synet på sygehuset som servicestation, og at der er behov for mere kendskab på tværs af sektorer. Når hun kigger på sygeplejerskerne i Aalborg Kommune, har de alle erfaring fra sygehuset – de kender til det regionale sundhedsvæsen.

Omvendt er det imidlertid de færreste sygeplejersker på sygehusene, der ved, hvad de laver i kommunerne. Det oplevede Helen Kæstel selv, da hun for syv år siden rykkede fra sygehus til kommune.

»Jeg fik et chok, for jeg opdagede, at det jo er i kommunerne, at det levede liv med sygdom leves. Hold nu op, hvor ville det være fantastisk, hvis det var sådan, at vi oplevede vores hospitalsvæsen som en servicefunktion i danskernes liv, hvor kommuner f.eks. kan kontakte specialister i en form for hotline,« sagde hun.

Selv oplever hun en god dialog i Aalborg mellem sygehus, kommune og almen praksis. Hun fortalte fra scenen, at de tre instanser i fællesskab havde kigget på de allerværste patientforløb for at blive klogere på, hvornår det går galt. Og de har ifølge Helen Kæstel aldrig lært så meget, som da de begyndte at kigge indad.

»Det at sætte sig sammen og turde spørge klinikere på tværs er vigtigt, for de har løsningerne. I de patientforløb, vi kiggede på, hældte vi jo penge ud af vinduet, fordi patienterne røg ind og ud af sygehuse. Der er nogle lavthængende frugter, vi ikke har plukket endnu,« sagde hun.