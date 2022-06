Det går o.k., men pulsen er høj

Det er en broget butik, som Stephanie Lose arver, når hun bliver formand for Danske Regioner. Vi har bedt fire erfarne observatører – to læger og to økonomer – om at vurdere 14 udvalgte dele af sundhedsvæsenet. De tegner et billede af gode præstationer, når det gælder produktivitet, det faglige niveau, akutområdet og kræftindsatsen. Derimod halter forebyggelse, sammenhæng og især psykiatrien.