Sundhedsminister undrer sig over brugen af særlige pladser i psykiatrien

Sundhedsministeren kalder det bekymrende, at de særlige pladser inden for psykiatrien ikke bliver brugt i større grad af kommunerne.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) undrer sig i et svar til Folketinget over, hvorfor de nye og særligt oprettede pladser inden for psykiatrien ikke i højere grad bliver brugt af kommunerne. »Det er med stor bekymring og undren, at jeg har kunne konstatere, at kommunerne kun i meget lille grad anvender de særlige pladser,« siger […]