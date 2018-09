Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Regeringen vil med 43 initiativer sætte en ny retning for den psykiatriske behandling i det danske sundhedsvæsen. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har på et pressemøde i dag fremlagt en handlingsplan for psykiatrien, der især fokuserer på at gribe tidligere ind over for unge, der har psykiske problemer. »Vi ser desværre en generation af børn […]