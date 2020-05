Sundhedshus i Grenaa udvider med endnu en læge

En ombygning til over 16 mio. kr af Grenaa Sundhedshus skal skabe plads til en lægeklinik mere. »Flere læger ønsker at blive en del af udviklingen i Sundhedshuset,« siger formand for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland.