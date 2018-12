Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kombinationen af at fire læger ophører i Lemvig Kommune næste år, samtidig med at den nuværende vikarordning afskaffes, har de seneste uger fået de tilbageværende læger i Lemvig på barrikaderne. En af årsagerne har været de indskrænkede muligheder for at holde sommerferie næste år, som bl.a. fik læge Hans Asger Holmsgaard til at true med […]