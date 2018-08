Stram ballerne på Borgen

Ansvaret for patientens samlede rejse i sundhedsvæsenet bør placeres i tre nye storregioner. Det er en svær opgave. Netop derfor skal sundheden ikke udsættes for et natligt bagholdsangreb.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Vi skal åbenbart have en omfattende reform af sundhedssektoren, og fred være med det. Det kan man sagtens argumentere for – der er nok af hængepartier at hanke op i. Men vejen dertil, mine damer og herrer i Folketinget, er godt nok uskøn. I hvert fald når man ser på jeres ageren i dette for […]