Stor variation i brug af test af blodsukker på landsplan

Der er stor variation mellem regionerne i, om de praktiserende læger selv tester langstidsblodsukker hos diabetespatienter i praksis eller sender blodprøverne til laboratorier. En central rammeaftale i Danske Regioner siger, at de praktiserende læger selv kan teste langstidsblodsukker hos diabetespatienter i praksis, hvilket giver svar inden for fem til ti minutter, fremfor at testen skal foregå i laboratorier, hvor svartiden er længere. De praktiserende læger kan med andre ord ifølge aftalen gøre brug af den såkaldte point of care test (POCT). Men alligevel er det kun de praktiserende læger i Region Hovedstaden, der får honorar for analyserne.

Det viser et studie udarbejdet af forskere fra Syddansk Universitet (SDU), der netop er blevet publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift International Journal of Environmental Research and Public Health.

»Formålet med vores undersøgelse har været at beskrive variationen i anvendelsen af point of care test for HbA1c blandt patienter og klinikker i almen praksis. Men i forbindelse med studiet viste det sig, at det kun var i én region, man kunne bruge incitament til at lave analyserne,« siger en af forskerne bag, lektor ved forskningsenheden for almen medicin på SDU, Troels Kristensen.

Variation i Hovedstaden

Forskerne ved ikke, hvorfor det kun er Region Hovedstaden, der giver et økonomisk honorar til de praktiserende læger for at lave POCT af HbA1c, altså langtidsblodsukker. Til gengæld viser resultaterne, at der også i Hovedstaden er stor forskel på, hvor ofte de praktiserende læger bruger POCT. Af de undersøgte diabetespatienter havde 14,1 pct. modtaget POCT, mens andelen af klinikker, der brugte POCT var 26,9 pct.

Det fremgår desuden af undersøgelsen, at der er en signifikant større sandsynlighed for at modtage POCT for mandlige patienter, ældre patienter, patienter med en kort uddannelse og patienter af anden etnisk oprindelse end dansk.

»Det kan hænge sammen med, at lægerne vælger at bruge det på nogle særlige segmenter af patienter. Det kunne f.eks. være patienter, der er mere tilbøjelige til at udeblive, således at man ved at bruge point of care test på en særlig gruppe kan sikre en højere compliance til gavn for patienten,« siger Troels Kristensen.

Mere research skal til

Generelt peger forskerne bag studiet på, at der er brug for mere viden om, hvad der er grunden til den store variation på området. Jørgen Nexøe, en anden af forskerne bag studiet, er praktiserende læge på Fyn og tilknyttet forskningsenheden for almen medicin på SDU. Han har svært ved at se, at det bedst skulle kunne betale sig for de praktiserende læger at lave POCT-analysen ude i praksis.

»Jeg er selv praktiserende læge på Fyn, så jeg har ikke nogen erfaring med at bruge den her analyse ude i min praksis. Men min opfattelse af analysen er, at jeg heller ikke ville begynde at bruge den i min praksis, for det er svært for mig klinisk at se, at der skulle være en særlig fordel ved, at jeg får svar en til to dage før, når jeg kan lave blodprøven og sende den til et centralt laboratorium,« siger han.

Han forklarer, at forskerne ikke har kunnet påvise, at der er en ekstra gevinst for patienten ved at få lavet analysen ude i praksis.

»Vi kan se, at hos de patienter, der får lavet Hemoglobin A1c hos den praktiserende læge, finder lægen formentlig indikation på, at de skal have taget nogle andre prøver, der ikke kan laves patientnært. Så de skal alligevel have en yderligere kontakt til den praktiserende læge for at få svar på de undersøgelser. Så man kan tvivle på, om der er vundet så meget ved at lave patientnær Hemoglobin A1c,« siger han.

Studiet bygger på data fra 2011 og inkluderer 44.981 patienter fra Region Hovedstaden med diabetes type 1 og 2. Forskerne er nu ved at se på, om der er en sammenhæng mellem brugen af POCT og færre indlæggelser.

Journal of Environmental Research and Public Health 2017: Variation in Point-of-Care Testing of HbA1c in Diabetes Care in General Practice