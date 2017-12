Også yngre patienter under 45 år får type 2-diabetes, men sundhedsvæsenet er ikke rustet tilstrækkeligt til at tage sig af den yngre patientgruppe, peger forskere på.

Yngre voksne diabetespatienter har et langt dårligere helbred end de ældre, og samtidig bliver de ofte overset af de sundhedsprofessionelle. Sådan lyder det fra forskere bag et nyt studie fra Aarhus Universitet. »Vi kan se i studiet, at de yngre generelt er underbehandlet. De får langt mindre forebyggende medicinsk behandling, f.eks. blodtryksmedicin, kolesterolsænkende medicin og […]