Internationalt studie viser fordel ved diabetesscreening

Det kan være en stor gevinst ved screening for diabetes type 2, viser internationalt studie. Dansk forsker mener, at evidensen for opportunistisk screening på diabetesområdet er så god, som den kan blive.

Type 2-diabetespatienter, der bliver opdaget via et screeningsprogram, har lavere dødelighed end de patienter, der får diagnosen efter selv at have opsøgt læge. Det viser en international populationsbaseret kohorteundersøgelse bragt i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia. Nærmere bestemt viser studiet, at risikoen for død uanset årsag såvel som risikoen for hjerte-kar-sygdomme, nyresygdom og diabetisk øjensygdom (retinopati) […]