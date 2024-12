Mounjaro giver et større vægttab end Wegovy. Så simpelt kan det siges, hvad der er konklusionen i det første head-to-head-studie med de to behandlinger målt op mod hinanden. I studiet (SURMOUNT-5) ledte behandlingen med Wegovy til et vægttab i løbet af 72 uger på gennemsnitligt 15 kilo svarende til 13,7 pct. af kropsvægten, mens behandling med Mounjaro ledte til et vægttab på 22,8 kilo svarende til 20,2 pct. Forskellen mellem de to lægemidler til behandling af overvægt giver et relativt...