I begyndelsen af oktober kom det frem, at aktiviteten i almen praksis er steget markant i år og har kurs mod at sprænge den økonomiske ramme for første gang i 12 år. Her – godt en måned efter – er der ikke meget, som tyder på, at lægerne i almen praksis har sænket arbejdstempoet. Tværtimod. Af en ny prognose, som Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har sendt ud til sine medlemmer, fremgår det, at den økonomiske ramme nu ventes overskredet med...