Årets Congress on Obesity (ECO 2023) er slut, og de fleste af de to tusinde deltagende forskere i overvægt har efterhånden forladt lufthavnen i Dublin med kurs mod alle klodens hjørner. De er på vej hjem fra en kongres fyldt med faglig stimulation og gensyn med kollegaer.

En af de forskere, der har haft allermest travl på kongressen, er forskningsleder Jennifer Lyn Baker fra Forskningsenheden for Sektion for Epidemiologi ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital, og som også er co-chair for European Association for the Study of Obesity Task Force on Childhood Obesity.

Hun har blandt andet ledet paneldebatter og selv holdt oplæg om, hvordan man kan bruge big data inden for forskning i overvægt, og om udfordringerne i forhold til at forebygge overvægt. Og så har hun også haft travlt med at trykke hånd med kollegaer fra hele verden.

Dagens Medicin fangede Jennifer Lyn Baker på sidste dag af ECO 2023 til en snak om, hvad der ifølge hende har været dette års faglige højdepunkter.

I praksis ser vi, at semaglutid reducerer vægten til niveauer under grænsen for svær overvægt hos næsten 50 pct. af de unge i vores forsøg. Det er historisk og uden fortilfælde for behandlinger ud over fedmekirurgi Aaron S. Kelly, professor, University of Minnesota

»Selvfølgelig var der meget opmærksomhed omkring semaglutid-studierne, specielt de nye resultater fra STEP TEEN. Men frem for at pege på et enkelt studie som det mest interessante, synes jeg, at det mest spændende ved kongressen var, at vi nu kan se, at alt forskningen finder sammen på tværs af faggrene, og at vi ser fremad mod en ny æra inden for forebyggelse og behandling af svær overvægt samt støtte til personer med svær overvægt,« siger hun.

Semaglutid stjal overskrifterne

De resultater, som Jennifer Lyn Baker taler om, kommer fra en ny analyse af de sekundære endepunkter fra STEP TEEN-studiet, hvor unge mellem 12 og 18 år med svær overvægt blev behandlet med semaglutid som vægttabsbehandling.

Den primære analyse blev publiceret i New England Journal of Medicine sidste år og viste, at der også hos unge er et stort vægttab forbundet med behandling med semaglutid.

I det nye studie kiggede forskerne udelukkende på BMI for at finde ud af, om børn og unge med svær overvægt kan rykke ned i BMI-klasser ved behandling med semaglutid.

201 unge med et gennemsnitligt BMI på 37,0 kg/m2 blev randomiseret 2:1 til behandling med semaglutid eller placebo i 68 uger.

62 af forsøgsdeltagerne havde svær overvægt i klasse 3, 69 havde svær overvægt i klasse 2 og 69 havde svær overvægt i klasse 1. Blot én forsøgsdeltager havde overvægt og ikke svær overvægt og blev ekskluderet fra analysen.

Forskerne undersøgte, hvor stor en andel af forsøgsdeltagerne der rykkede overvægtsklasser ned i løbet af forsøgsperioden.

45 pct. af unge havde ikke længere svær overvægt

Resultatet af studiet viser, at efter 68 uger havde 74 pct. af patienterne i semaglutidgruppen rykket én eller flere overvægtsklasser ned. Det samme gjaldt kun 19 pct. i placebogruppen.

45 pct. af forsøgsdeltagerne i semaglutidgruppen havde rykket to eller flere overvægtsklasser ned i løbet af forsøgsperioden. Det samme gjaldt tre pct. af forsøgsdeltagerne i kontrolgruppen.

Andelen af forsøgsdeltagere i overvægtsklasse 3 i semaglutidgruppen faldt fra 37 pct. ved forsøgets start til 14 pct. efter 68 uger.

Ved uge 68 havde 45 pct. af forsøgsdeltagerne i semaglutidgruppen tabt sig så meget, at de var faldet under den kliniske skæringsgrænse for svær overvægt. Det samme gjaldt blot 12 pct. af forsøgsdeltagerne i placebogruppen.

»Disse resultater understreger den grad af klinisk effektivitet, som semaglutid kan have hos unge med svær overvægt. I praksis ser vi, at semaglutid reducerer vægten til niveauer under grænsen for svær overvægt hos næsten 50 pct. af de unge i vores forsøg. Det er historisk og uden fortilfælde for behandlinger ud over fedmekirurgi,« fortalte en af forskerne bag studiet, professor og delt leder af Center for Pediatric Obesity Medicine ved University of Minnesota Aaron S. Kelly, i en pressemeddelelse fra ECO 2023.

»Det er fantastiske resultater og et virkeligt flot arbejde, og så viser det, hvor langt vi er kommet i den farmakologiske behandling af svær overvægt, hvilket der helt naturligt er meget fokus på i øjeblikket, fordi vi i disse år ser noget, som vi aldrig har set før, og som ændrer alt for rigtig mange mennesker,« siger Jennifer Lyn Baker.

Summen af forskning på et tårnhøjt niveau

De flotte resultater til trods mener Jennifer Lyn Baker, at det vigtigste udbytte af ECO 2023 ikke kommer fra de enkelte studier, men i summen og bredden af de mange studier, der blev præsenteret data fra.

Det gjaldt innovative og interessante studier inden for farmakologisk behandling af svær overvægt, den immunobiologiske komponent ved svær overvægt, behandling og forebyggelse af komorbiditeter ved svær overvægt, stigma forbundet med svær overvægt, epidemiologien, kirurgisk behandling, forebyggelse af svær overvægt hos unge, effektive familiebaserede behandlinger og meget mere.

»Der har været fantastiske resultater over hele linjen, og summen af resultaterne gør, at jeg er optimistisk for fremtiden for personer med svær overvægt, selvom vi stadig oplever, at flere og flere personer får svær overvægt. Der er selvfølgelig stadig udfordringer, men vi ser i stigende grad, at der er opmærksomhed på potentielle løsninger, og at personer med svær overvægt får den hjælp, som de skal bruge. Det er der, at håbet ligger,« siger Jennifer Lyn Baker.