Lægemiddelstyrelse har meddelt, at medicin med ændret eller forsinket frigivelse af paracetamol (depotformuleret paracetamol) ikke trækkes tilbage fra det danske marked. Dermed går Danmark imod en anbefaling fra det europæiske lægemiddelagentur EMA og EMAs sikkerhedskomité PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee ), som i december meddelte, at disse lægemidler skulle trækkes tilbage fra markedet.

EMAs begrundelse for at fjerne depotformuleret paracetamol fra EU-markedet var, at der angiveligt var problemer i nogle medlemslande med at håndtere overdosering med disse midler. Men det er ikke en forgiftningsproblematik, vi ser i Danmark, mener Kim Dalhoff, toksikolog og professor i klinisk farmakologi ved Københavns Universitet, samt overlæge ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

Behandling alene på mistanken

Kim Dalhoff forklarer, at der i andre EU-lande har været eksempler på, at nogle patienter ikke får den nødvendige behandling, fordi man kun behandler de patienter, der ved en blodprøve i forbindelse med indlæggelsen ryger op i det røde felt i lægernes såkaldte risikonomogram. Hvis lægen tager en blodprøve på et for tidligt tidspunkt i forhold til, hvornår depotmidlets effekt topper, vil patientens forgiftning derfor gå ‘under radaren’ for behandling med en effektiv modgift uden alvorlige bivirkninger.

»I modsætning til mange af de andre EU-lande behandler vi herhjemme forgiftninger med paracetamol alene på mistanken. Vi giver N-acetylcystein som modgift, fordi det kan redde menneskeliv, har få bivirkninger ud over risikoen for allergiske reaktioner, og er billigt at anvende,« siger Kim Dalhoff.

Han gjorde i efteråret indsigelser i PRAC mod anbefalingen om at fjerne depot-paracetamol fra markedet og understregede for sikkerhedskomiteen, at vi i Danmark behandler paracetamolforgiftninger anderledes, og derfor ikke ser det samme forgiftningsmønster som i andre lande.

I sin begrundelse for at fastholde depot-paracetamol på markedet i Danmark skriver Lægemiddelstyrelsen netop, at den danske behandlingsvejledning ved overdosering af paracetamol anbefaler, at alle tilfælde af overdosering behandles. Også redegørelser fra de to medicinalfirmaer, GSK og Actavis, som har depot-paracetamol på markedet i Danmark, indgår i Lægemiddelstyrelsens beslutning.

På baggrund af Lægemiddelstyrelsens beslutning om at fastholde depot-paracetamol på det danske marked, vil Kim Dalhoff på eget initiativ fremover følge erfaringerne med brugen af disse midler, fortæller han.