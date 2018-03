Alvorlige og fatale forgiftninger med lægemidlet methotrexat har i årtier været et tilbagevendende problem. Reumatolog vurderer, at forvekslinger mellem daglige og ugentlige doseringer er skyld i seks dødsfald om året i Danmark.

En 64-årig mand får ved sin indlæggelse på et større regionssygehus ændret sin methotrexat-dosis fra 10 mg ugentlig, til 10 mg dagligt, og dør kort tid efter af methotrexat-forgiftning. En 90-årig, kvindelig plejehjemsbeboer indlægges på hospital efter at have fået den ugentlige dosis methotrexat dagligt i 10 dage, og afgår ved døden fem dage senere.

Baseret på mine erfaringer, er der i Danmark anslået seks dødsfald om året på grund af fejldosering af methotrexat. Claus Rasmussen,, overlæge på reumatologisk afdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Forskellen på de to eksempler er 23 år. Det første eksempel er fra august 1995. Det andet eksempel fra februar 2018. Forveksling af uge- og dagsdosis af lægemidlet methotrexat, der især anvendes til patienter med leddegigt eller psoriasisgigt, har igennem flere årtier jævnligt ført til alvorlige tilfælde af medicinforgiftning – og i nogle tilfælde også dødsfald.

Det sker f.eks., når læger fejlagtigt ordinerer, at den ugentlige dosis skal tages hver dag, eller plejepersonale på kommunale plejecentre eller i borgernes egne hjem doserer den ugentlige dosis hver dag.

Claus Rasmussen, overlæge på reumatologisk afdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, bruger dagligt methotrexat til bl.a. en stor del af de 1.500 leddegigtpatienter, der er tilknyttet afdelingen. Han mener, at fejldosering af methotrexat årligt er årsag til adskillige dødsfald.

Få dødsfald bliver indberettet

»Baseret på mine erfaringer, er der i Danmark anslået seks dødsfald om året på grund af fejldosering af methotrexat, hvor den ugentlige dosis gives dagligt og derved fører til methotrexat-forgiftning. Men de fleste dødsfald går under radaren, og kun en brøkdel bliver indberettet,« siger Claus Rasmussen.

Eksempler på dødsfald Fejldosering af methotrexat har ført til flere dødsfald. Her er en række eksempler fra de seneste 22 år. 2018

90-årig kvinde på et plejehjem i Hørsholm indlægges på hospital efter at have fået den ugentlige dosis methotrexat dagligt i 10 dage. Hun afgår ved døden fem dage senere. 2016

80-årig kvinde dør, Bornholm. Af kvindens Fælles Medicinkort fremgår, at hun skal have 4×2,5 mg methotrexat dagligt, selv om det af lægeordinationen fremgår, at den samme dosis skal gives én gang om ugen. Tre ansatte i hjemmeplejen tiltales for overtrædelse af autorisationsloven, men frikendes. 2013

Ugeskrift for Læger bringer en kasuistik fra hæmatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, som havde modtaget fire patienter med methotrexat-forgiftning i løbet af fire måneder. Patienterne havde over flere uger fået 10 mg methotrexat dagligt, i stedet for ugentligt. Tre af patienterne dør af forgiftningen. 2008

88-årig kvinde dør, Sønderjylland. Patientens medicinering er i forbindelse med sygehusindlæggelse ændret fra 10 mg methotrexat ugentligt til 10 mg dagligt. Kvinden udskrives med den høje dosis, men genindlægges kort efter, og afgår ved døden. Sygehus Sønderjylland erkender fejlen. 2004

Kvindelig gigtpatient dør på grund af fejlmedicinering og forgiftning med methotrexat. Ugentlig dosis er taget dagligt over en periode på ca. 14 dage. Sagen er omtalt i afgørelse fra Patientklagenævnet, hvorfor alder og sted ikke er anført. 2001

Patient med leddegigt dør efter fejlmedicinering, hvor der dagligt er givet en 2,5 mg tablet, i stedet for 7,5 mg én gang om ugen. Sagen er omtalt i afgørelse fra Patientklagenævnet. Alder og sted ikke anført. 1995

På Randers Centralsygehus dør en 64-årig mand efter methotrexatforgiftning. Ugentlig dosis på 10 mg er ved indlæggelsen på sygehuset blevet ændret til en daglig dosis på 10 mg.

Han mener, at dødsfald som følge af methotrexat-forgiftning underrapporteres, fordi der især er tale om ældre personer, hvor sygdomsforløbet ved en methotrexat-forgiftning ligner mange andre ældre- og sygdomssvækkede patienters sygdomsforløb med tiltagende svaghed, feber og infektioner, som fører til blodforgiftning, organsvigt og døden.

Dertil kommer ifølge Claus Rasmussen, at læger ikke altid føler ansvar for at indberette methotrexat-forgiftninger og mulige dødsfald for patienter, de ikke selv har sat i behandling.

»På de reumatologiske afdelinger er vi opmærksomme på at undgå fejldosering, så det er ikke her, dødsfaldene sker. Det er især ude i primærsektoren. Og det er nok især de hæmatologiske afdelinger og akutmodtagelserne, som modtager og behandler patienterne,« siger Claus Rasmussen.

Kendt siden 80’erne

Internationalt er forgiftninger på grund af fejldosering af methotrexat et velkendt og hyppigt problem, som har været kendt siden 1980’erne. Det europæiske lægemiddelagentur EMAs bivirkningskomité anbefalede i 2011, at al produktinformation for methotrexat skulle have ensartet information om, at medicinen skulle tages ugentligt på en fast ugedag, og at pakninger tilsvarende skulle mærkes med information om ugentlig dosering.

Advarslerne er efterfølgende kommet med i indlægssedler og på pakninger, men initiativerne er efter Claus Rasmussens vurdering utilstrækkelige. Han har ved flere lejligheder foreslået Lægemiddelstyrelsen, at medicinemballage til methotrexat forsynes med tydeligere advarsler.

»Ja, der er kommet advarsler på emballagen, men de står mellem andre oplysninger, de er med samme skrifttype og størrelse, og er derfor nemme at overse. Advarslerne skal være meget tydeligere. Methotrexat skal sælges i pilleglas med et tydeligt rødt advarselsmærke på låget. Og det er ikke nok at skrive, at methotrexat normalt kun skal give én gang ugentligt ved kronisk leddegigt. Det giver anledning til misfortolkning. Både fordi der vil blive sondret mellem leddegigt og kronisk leddegigt, fordi det også bruges til andre gigtsygdomme, f.eks. psoriasisgigt, og fordi skiftende plejepersonale er nødt til at vide præcis hvilken ugedag, methotrexat skal gives – ellers risikerer de at gentage den dosering, kollegaen har givet dagen i forvejen,« siger Claus Rasmussen.

Bedre advarsler, bedre uddannelse

Formand for det rådgivende udvalg for medicinområdet under Styrelsen for Patientsikkerhed Annemarie Hellebek, enhedschef for Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, er enig med Claus Rasmussen i, at der bør være langt tydeligere advarsler om risikoen for fejldosering af methotrexat.

»Det skal helt frem i toppen af teksten i indlægssedler og produktresumeer. Der skal være en ‘boxed warning’, gerne med et piktogram som gør det klart, at det er farligt at fejldosere methotrexat,« siger Annemarie Hellebek.

Hun har længe interesseret sig for årsager til medicineringsfejl i forbindelse med dosering af methotrexat, og var i 2015 medforfatter til en artikel om emnet.

»Myndigheder og faglige selskaber har gennem mange år forsøgt at gøre opmærksom på de alvorlige konsekvenser, der kan være ved medicineringsfejl med methotrexat. Trods den langvarige påvirkning, er det alligevel ikke lykkedes at komme tilstrækkeligt igennem med budskabet, og vi ser fortsat eksempler på patienter, der får medicinforgiftning eller dør på grund af fejldosering af methotrexat,« siger Annemarie Hellebek.

Styrelsen for Patientsikkerhed har senest i efteråret opfordret til større opmærksomhed – og til en tættere dialog med personalet om risikoen for overdosering med methotrexat på grund af daglig behandling i stedet for ugentlig.

Øget opmærksom blandt læger

Forfatterne til artiklen fra 2015 anbefalede, at der burde være større opmærksomhed om uddannelse og overvågning af det sundhedspersonale, som ordinerer og overvåger brugen af methotrexat – især lægerne, som stod for 40 pct. af de alvorlige medicineringsfejl, som undersøgelsen fandt.

»Der er to væsentlige fejlkilder i forhold til brug af methotrexat. Forveksling af ugentlig og daglig dosis, og utilstrækkelig overvågning af- og reaktion på blodprøvesvar. Jeg har i min undervisning af medicinstuderende på Københavns Universitet brugt dosering af methotrexat som én af de receptskrivningsøvelser, der hyppigst bruges i undervisningen,« siger Annemarie Hellebek, der mener, at lægerne generelt har erkendt problemerne omkring dosering af methotrexat.

Trods den langvarige påvirkning, er det alligevel ikke lykkedes at komme tilstrækkeligt igennem med budskabet, og vi ser fortsat eksempler på patienter, der får medicinforgiftning eller dør på grund af fejldosering af methotrexat. Annemarie Hellebek, enhedschef for Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed

»På lægesiden er kendskabet til risikoen for fejldosering øget. Men der er efter min vurdering stadig et efterslæb i forhold til uddannelse af social- og sundhedsassistenter og af hjemmesygeplejersker. Vi er fortsat heller ikke gode nok til at udnytte de muligheder, som ligger i brugen af IT og det regulatoriske system, til at hindre fejldoseringer af methotrexat. Det kan f.eks. være ved at opbygge IT-systemer, som ikke gør det muligt at give methotrexat mere end én gang ugentligt, eller ved at bruge de regulatoriske muligheder for at gøre advarslerne om risikoen for fejldosering tydeligere,« siger Annemarie Hellebek.

Skuffet over myndigheder

Frem for en for ensidig satsning på uddannelse af det personale, som står for medicindoseringen på plejecentre og i patienternes egne hjem, eller af sygehusenes læger og sygeplejersker, vurderer Claus Rasmussen, at det er ‘bydende nødvendigt’ med bedre og tydeligere advarsler på emballagen.

Foto: Michael Bo Rasmussen

»Uddannelse af personale er i sig selv ikke en holdbar løsning. Der er stor personaleudskiftning i de kommunale hjemmeplejer. Uddannelse er godt, men det er medicinpakninger og doseringsæsker med tydelige, let forståelige advarsler, der især er brug for,« siger Claus Rasmussen.

De tilbagemeldinger han får fra den lokale hjemmepleje peger på, at fejl i det fælles medicinkort er den hyppigste årsag til fejl i doseringen af methotrexat. En opgørelse fra hans egen afdeling har ligeledes vist, at der var fejl i hver tredje patients fælles medicinkort ved indlæggelsen. Men selv om IT-systemerne til håndtering af medicin efter Claus Rasmussens vurdering trænger til forbedring, er de næppe den eneste fejlkilde. Samme type fejlmedicinering forekom også før IT-systemerne blev indført.

Det er ikke methotrexat, som er farligt. Det er emballagen og måden, det anvendes på. Claus Rasmussen,, overlæge på reumatologisk afdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

»Desuden giver det også anledning til fejl, at patientens medicinering overtages af sygehusafdelingen i forbindelse med indlæggelse og den efterfølgende udskrivning. Og er det ikke på en reumatologisk afdeling, patienten indlægges, så ved lægerne ofte ikke nok om risikoen ved at fejldosere methotrexat. Det er ikke methotrexat, som er farligt. Det er emballagen og måden, det anvendes på,« siger Claus Rasmussen, der efterlyser handling fra myndighedsside.

»Jeg er skuffet over sundhedsmyndighedernes manglende evne eller vilje til at forbedre patientsikkerheden. Trods åbenlyst virkningsløse tiltag i over 20 år, så fortsætter myndighederne uændret med samme slags indsatser. Myndighederne lærer ikke af deres fejl,« siger Claus Rasmussen.

Han understreger, at methotrexat er et godt og værdifuldt lægemiddel.

»Når flere end 30.000 patienter i Danmark årligt får methotrexat, er det fordi det er et effektivt lægemiddel, som patienterne tåler godt. Hvis det gives rigtigt,« siger Claus Rasmussen.

Tilbagevendende tilfælde af alvorlig forgiftning eller dødsfald på grund af fejldosering af methotrexat har efter Claus Rasmussen vurdering givet lægemidlet et dårligt ry.

»Det er ærgerligt, fordi der ikke er alternativer til methotrexat. Vi har brugt methotrexat siden midten af 1980’erne, og har et godt kendskab til brugen af midlet,« siger Claus Rasmussen.

Styrelse kortlægger omfang

Ifølge Lena Graversen, kontorchef for enheden for vidensformidling og læring under Styrelsen for Patientsikkerhed, er arbejdet med at overvåge methotrexat og de øvrige grupper af såkaldte risikosituationslægemidler et stort projekt for styrelsen.

»Vi er i gang med at kortlægge omfanget af problematikken og danne os et overblik over, hvorfor det nogle gange går galt, når patienter skal have methotrexat. Nogle sager får vi kendskab til via rapporter om utilsigtede hændelser, men der er givet et stort antal ‘nærved-hændelser’, hvor det er tæt på at gå galt, som vi ikke får kendskab til,« siger Lena Graversen.

Hun fortæller, at styrelsen bl.a. arbejder på at styrke forståelsen for risikosituationslægemidlerne blandt kommende sundhedspersoner gennem disses uddannelser.

»Vi er meget fokuseret på undervisningen af sygeplejestuderende og har lavet en række case-eksempler rettet til dem. Målet er, at det skal styrke sygeplejerskernes mulighed for f.eks. at opdage doseringsfejl af methotrexat,« siger Lena Graversen.

Eksempel på utilsigtet hændelse medicineringsfejl med methotrexat Styrelsen for Patientsikkerhed nævner følgende eksempel på en utilsigtet hændelse med methotrexat, med forslag til hvordan problemet kan undgås: »Anne Petersen bliver indlagt på hospitalet, afkræftet og med blødninger fra munden. Årsagen til patientens symptomer viser sig at være en forgiftning med methotrexat. Methotrexat er tabletter, der hjælper mod gigt og skal tages én gang om ugen. På grund af misforståelser i kommunikationen er der i patientens eget hjem lagt tabletter methotrexat i patientens doseringsæsker, så hun har fået medicinen hver dag gennem nogen tid. For at undgå en lignende hændelse sikrer hjemmeplejen, at der på medicinsedlen bliver skrevet med store bogstaver og rød skrift ‘Pas På! Methotrexat skal kun gives én gang om ugen’. Hjemmeplejen sørger for, at der i borgerens hjem bliver lagt en særlig doseringsæske, mærket med ‘Methotrexat’ og den ugedag, hvor medicinen skal gives.«