Stadig flere indrapporterede tilfælde af overdosering med methotrexat får nu det europæiske lægemiddelagentur EMA til at iværksætte en undersøgelse, som skal klarlægge metoder til at forebygge de alvorlige og ofte fatale tilfælde af fejldosering.

Det europæiske lægemiddelagentur EMA har besluttet at iværksætte en undersøgelse af de hyppigt opståede doseringsfejl, som sker i forbindelse med brugen af gigtmidlet methotrexat. Årsagen er de fortsatte indberetninger af overdosering med methotrexat, som overalt i EU-landene gennem årtier jævnligt har ført til alvorlige tilfælde af medicinforgiftning og i nogle tilfælde også dødsfald. Overdosering og forgiftning med methotrexat sker typisk, når uge- og dagsdosis forveksles, og patienten derfor dagligt får den ugentlige dosis methotrexat.

Selv om flere EU-lande aktivt har forsøgt at hindre fejldosering af methotrexat, har en sikkerhedsrapport fra EMA’s sikkerhedskomité PRAC vist, at alvorlige bivirkninger i forbindelse med overdosering, herunder også dødsfald, stadig forekommer.

PRAC har nu fået til opgave at undersøge årsagerne til fejldosering af methotrexat, og komme med anbefalinger af, om der er behov for yderligere tiltag for at minimere risikoen for doseringsfejl.

I marts anslog Claus Rasmussen, overlæge på reumatologisk afdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring, i en artikel i Dagens Medicin, at der i Danmark sker seks dødsfald om året på grund af fejldosering af methotrexat. I artiklen anbefalede flere danske eksperter, at der skal være være langt tydeligere advarsler om risikoen for fejldosering af methotrexat på medicinpakningerne. Anbefalingerne kom bl.a. fra Annemarie Hellebek, der er formand for det rådgivende udvalg for medicinområdet under Styrelsen for Patientsikkerhed og enhedschef for Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed

»Det skal helt frem i toppen af teksten i indlægssedler og produktresumeer. Der skal være en ‘boxed warning’, gerne med et piktogram som gør det klart, at det er farligt at fejldosere methotrexat,« sagde Annemarie Hellebek i artiklen.

PRACs anbefalinger vil efterfølgende blive fremlagt for EMAs komité for humane lægemidler CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use). CHMP vil derefter vedtage en udtalelse, som Europa-Kommissionen efterfølgende skal godkende og gøre juridisk bindende i alle EU-lande.

Forgiftninger på grund af fejldosering af methotrexat et velkendt og hyppigt problem, som har været kendt siden 1980’erne. Det europæiske lægemiddelagentur EMAs bivirkningskomité anbefalede i 2011, at al produktinformation for methotrexat skulle have ensartet information om, at medicinen skulle tages ugentligt på en fast ugedag, og at pakninger tilsvarende skulle mærkes med information om ugentlig dosering.

