Landets seks største byer går sammen for at fastholde hele misbrugsområdet på kommunale hænder. Siden nytår har alt ellers tydet på, at misbrugsbehandlingen for psykiatriske patienter skulle flyttes over i regionen.

Tovtrækkeriet om ansvarsfordelingen for borgere med dobbeltdiagnoser fortsætter, efter 6-byerne, der er en sammenslutning af landets seks største byer, har haft foretræde for sundheds- og ældreudvalget på Christiansborg. Her argumenterede de seks byer for, at hele misbrugsområdet fortsat skal være på kommunernes hænder. Regeringens intention erellers at borgere med såkaldte dobbeltdiagnose – borgere, der både […]