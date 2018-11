Lægeforeningen raser: Psykologer skal ikke have behandlingsansvar

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et af punkterne i satspuljeaftalen for 2019-22 går på at udvide specialpsykologernes beføjelser i den regionale psykiatri for – med aftalens egen ordlyd – at udnytte kompetencerne i psykiatrien bedst muligt. »Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at afsætte midler til, at der udarbejdes fælles vejledning for specialpsykologernes anvendelse i psykiatrien, samt at Sundhedsstyrelsen […]