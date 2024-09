»Statsministeriet inviterer til pressemøde i Spejlsalen onsdag den 18. september kl. 10.00 om et mere nært sundhedsvæsen.« Sådan står der i den pressemeddelelse, som statsministeriet sendte ud tirsdag, omkring middag. Dermed er der nu kun kort tid til, at spændingen udløses i forhold til, hvad regeringens udspil bliver for det fremtidige danske sundhedsvæsen, efter sundhedsstrukturkommissionen først i juni fremlagde sin 415 siders hovedrapport flankeret af en 217 siders baggrundsrapport. Her ridsede kommissionen tre modeller for en fremtidig struktur af sundhedsvæsenet...