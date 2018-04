Nyt studie fra Regionshospital Randers viser, at tarmkræft diagnosticeres i et tidligere stadie hos dem, der deltager i en screening. Det øger sandsynligheden for overlevelsen.

Screening for tarmkræft finder sygdommen i et tidligt stadie

Et nyt registerstudie med knap 1,5 mio. deltagere fastslår, at det er muligt at opdage tarmkræft i et tidligt stadie, før det har bredt sig, blandt de, der deltager i en screening.

Det skriver Regionshospital Randers i en pressemeddelelse.

I 2014 blev screeningprogrammet indført med målet om at nedsætte dødeligheden ved tyk- og endetarmskræft ved hurtig diagnosticering. På den måde vil behandling hurtigt kunne iværksættes, så sygdommen ikke kunne nå at udvikle sig.

Mette Bach Larsen er førsteforfatter af studiet og seniorforsker for Afdeling for Folkeundersøgelser ved Regionshospitalet Randers. De positive resultater glæder hende.

»Studiet viser meget tydeligt, at screeningsprogrammet har den effekt, vi håbede på. I den gruppe, som blev inviteret til at deltage i screeningsprogrammet, var der mere end tre gange så stor sandsynlighed for at blive diagnosticeret med tarmkræft i et tidligt stadie,« siger hun.

Hyppighed blandt mænd

Blandt de, der blev inviteret til at deltage i screeningen, blev der konstateret dobbelt så mange tilfælde af tarmkræft end blandt de ikke-inviterede. Desuden oplevede forskerne, at tre gange så mange tilfælde var sygdommen kun lokaliseret i tarmen, så den ikke havde nået at sprede sig.

Når tarmkræft opdages i et tidligt stadie, er det ofte ikke tale om spredning.

»Jo tidligere vi finder kræften, des større er sandsynligheden for, at patienten overlever,« udtaler Mette Bach Larsen.

Hun anslår, at ved patienter med diagnosticering af tarmkræft i første stadie, vil 90 pct. statistisk set stadig være i live efter fem år. Det gælder kun 15 pct. af patienterne, hvor kræften blev fundet i stadie IV.

Effekten af screening for tarmkræft var størst hos mændene, særligt ved dem over 70 år. Det skyldes ifølge Mette Bach Larsen, at mænd er mere tilbageholdende med at gå til lægen. Hun anbefaler derfor, at både mænd kvinder tager imod tilbuddet om screening for tarmkræft.