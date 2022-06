Danske kirurger bliver ved med at rykke grænserne for fast track-kirurgi

Danske læger stod for mere end 25 år siden i spidsen for forskning, der revolutionerede tilgangen til kirurgiske behandlinger ved efterhånden flere end 100 forskellige former for operationer. Stadig i dag skubber de danske kirurger til grænserne for, hvor hurtigt patienter kommer sig efter selv de mest komplicerede operationer – eksempelvis efter forløb med bryst- og hoved-hals-kræft.