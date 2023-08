Norge opgav, men Danmark har succes med implementering af svær teknik til behandling af rektumcancer

Det kan være problematisk for kirurger at operere for rektumcancer hos især svært overvægtige mænd, men det kan i nogle tilfælde være en fordel at benytte en særlig teknik, hvor kirurgen går ind transanalt. Norge forsøgte at implementere teknikken, men måtte opgive på grund af for store vanskeligheder, men ny forskning viser, at danske kirurger har haft succes, hvor deres kollegaer mod nord opgav.