EU-forskningsmidler spildes på at jage Borrelia-spøgelser, når der gives midler til projekter uden velbegrundet videnskabeligt grundlag.

Det er bekymrende, når et betydende politisk forum som Europa-Parlamentet medvirker til at udbrede forvirring omkring Lyme Borreliose. Falske rygter om sygdom synes at være et stigende folkesundhedsproblem på lige fod med fake news i andre sammenhænge. 15. november 2018 vedtog Europa-Parlamentet en resolution om Lyme Borreliose, hvor der blev fremført påstande om skjulte epidemier […]