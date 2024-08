I den forgangne uge blev de første tre danske patienter med prostatakræft behandlet på Rigshospitalet med en ny og meget mere præcis og kraftig stråleterapi. Behandlingen er en del af et forsøg, der kører på Rigshospitalet, hvor læger håber, at de med den nye behandling kan kurere en større del af patienter i høj risiko for tilbagefald.

Ifølge cheffysiker Ivan Vogelius, der er en af forskerne bag forsøget med den nye strålebehandling, har udviklingen i billedteknologi og nye strålekanoner gjort det muligt at give meget højere stråledoser til et lille område af prostatakræft, hvor kræftcellerne er mest koncentrerede.

Det muliggør mere præcis og dermed også mere effektiv behandling.

»Vores teknologi og viden er nu blevet så god, at vi føler os trygge ved at give patienter med prostatakræft en højere stråledosis. På den måde kan vi sandsynligvis kurere flere for kræftsygdommen, uden at det koster patienterne flere bivirkninger. I vores verden er det lidt af et udviklingsspring, at vi nu tør give en så høj dosis til et lille område af prostata, når prostata ikke nødvendigvis ligger stille i kroppen,« fortæller Ivan Vogelius i en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

Han uddyber, at forud for ibrugtagningen af det nye udstyr er der gået mange måneder med arbejde i en tværfaglig ekspertgruppe for at komme frem til den nødvendige præcision med udstyret.

Specifik gruppe tilbydes den nye behandling

300 danske patienter med prostatakræft skal deltage i forsøget.

Det udgør en lille del af de omkring 4.500 danskere, som hvert år får stillet diagnosen.

Forsøgsdeltagerne har alle lokaliseret prostatakræft uden spredning, men sygdommen er aggressiv, hvilket nødvendiggør strålebehandling af både kræftknuden og lymfeknuderne.

Hvis de lovende takter viser sig at holde stik, så er det håbet, at vi kan brede metoden ud som standardstrålebehandling til alle relevante danske patienter Ivan Vogelius, cheffysiker, Rigshospitalet

Danmark er dog ikke de første til at forsøge sig med denne mere præcise og kraftige stråleterapi.

Et lignende forsøg har kørt i Holland, hvor det var muligt med den kraftige stråleterapi at halvere risikoen for tilbagefald ved at give en ekstra høj dosis til det område af kræften, hvor kræftcellerne var mest koncentreret.

Faktisk har forskere og læger i lang tid talt om muligheden for at ramme prostatakræft i akilleshælen ved at målrette ekstra kraftige stråler til de mest koncentrerede celler, men teknologien har først indhentet lægernes ønsker nu.

Kan måske opnå bedre resultater end i Holland

I forsøget vil patienterne blive MR- og eventuelt også PET-MR-skannet for at identificere, hvilken del af prostata der skal bestråles med de ekstra kraftige stråler.

»På grund af tarmenes bevægelser i kroppen bevæger prostata sig også hele tiden, og derfor kræver det en enorm nøjagtighed at bestråle prostata, uden at vi rammer raske dele af kroppen, for eksempel rektum. Med Rigshospitalets moderne skannere og strålekanoner er vi nu der, hvor vi tør give disse meget høje doser, uden at vi frygter for bivirkninger,« forklarer Ivan Vogelius.

Forsøgene i Holland blev udført med ældre udstyr, og Ivan Vogelius har derfor en forhåbning om, at de danske resultater kan være endnu bedre med større halvering af risikoen for tilbagefald og færre bivirkninger.

Forsøg bliver nationalt fra 2025

Rundt om i verden er denne tilgang til behandling af prostatakræft med ekstra kraftig stråleterapi målrettet kernen af sygdommen allerede benyttet til enkelte patienter, men i ingen lande gør man det rutinemæssigt.

Her kan Danmark blive et af de første.

»Vores mål med studiet er at dokumentere effekt og bivirkninger for den brede gruppe af patienter. Hvis de lovende takter viser sig at holde stik, så er det håbet, at vi kan brede metoden ud som standardstrålebehandling til alle relevante danske patienter,« siger Ivan Vogelius.

Første del af forsøget foregår på Rigshospitalet med 50 patienter med prostatakræft.

Med støtte fra Kræftens Bekæmpelse bliver forsøget i efteråret 2025 nationalt, og Ivan Vogelius er i løbende kontakt med sine kollegaer i Holland for at høre om de allerede opnåede erfaringer, og hvad de gør sig af erfaringer fremadrettet med højdosis stråleterapi til denne gruppe patienter.