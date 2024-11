Kunstig intelligens er meget bedre end radiologer til at spotte prostatakræft

Kunstig intelligens bliver ved med at imponere. Et nyt studie i Lancet Oncology viser, at kunstig intelligens er bedre end radiologer til at spotte prostatakræft på MR-scanninger. Inden for de kommende tre år vil kunstig intelligens begynde at assistere radiologer i forhold til at kigge på MR-scanninger igennem for prostatakræft, forudsiger forsker.