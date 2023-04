Der er ingenting vundet i forhold til overlevelsen blandt patienter med tidligt diagnosticeret prostatakræft at operere eller give stråleterapi tidligt sammenlignet med blot at holde øje med kræften og først reagere, når den udvikler sig. Det er konklusionen i et stort engelsk studie, hvor forskere har fulgt britiske mænd med prostatakræft i 15 år. Forskningen er offentliggjort i New England Journal of Medicine. Resultatet af studiet viser, at 15 år efter en diagnose med lokaliseret ikke-metastaserende prostatakræft opnåede patienter, der...