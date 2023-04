Patienter med kastrationsresistent prostatakræft med BRCA-mutation har traditionelt en mere aggressiv form for prostatakræft, men i noget tid har flere studier vist, at man kan forlænge den progressionsfrie overlevelse hos denne patientgruppe med PARP-hæmmere. Behandlingen med PARP-hæmmere foregår for de fleste patienter med prostatakræft i regi af et klinisk studie. Nu viser et af disse studier, at PARP-hæmmeren rucaparib er i stand til at øge den progressionsfrie overlevelse hos patienter med kastrationsresistent prostatakræft og BRCA-mutationer. Vi har allerede godt kendskab...