Når mænd undlader at tage imod tilbud om screening for prostatakræft, har de markant øget risiko for at dø af prostatakræft. Det viser et nyt europæisk studie, der netop er løftet sløret for på den årlige kongres for European Association of Urology (EAU25). Studiet tager udgangspunkt i muligheden for at teste for prostata-specifikke antigener i screeninger for sygdommen. I studiet deltog 72.460 mænd, der over en lang årrække blev inviteret til screeninger for prostatakræft. Ud af dem deltog 12.400 af...