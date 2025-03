Fra radioaktive sporhunde, som kan opspore kræft i kroppen til kunstig intelligens, der kan vurdere scanningsbilleder i stedet for læger. Nuklearmedicin og klinisk fysiologi har gennemgået en rivende udvikling siden Peter Hovind blev færdig som læge i 1996. Nu sker der også en udvikling for ham, for 1. marts overtog han stillingen som cheflæge på Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin på Rigshospitalet. På Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin udvikles der både avancerede og forbedrede diagnostiske værktøjer, og da...