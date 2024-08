Melinda Magyari er ny professor i neurologi, hvor hun kommer til at fokusere på sygdommen multipel sclerose. Udover stillingen som professor arbejder Melinda Magyari på Rigshospitalets Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, og hun er også leder af Det Danske Scleroseregister. Her arbejder hun for, at de mange data, der er på sclerose, kommer patienterne til gavn. »Selvom jeg er glad for, at jeg i dag kan sige til mine patienter, at de stort set kan leve et normalt liv med...