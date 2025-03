Koncerndirektør for Region Sjælland tager orlov for at krydse Stillehavet til søs

Mens Jesper Gyllenborg holder orlov fra sit job for at sejle over Stillehavet, træder Andreas Rudkjøbing, direktør fra Steno Diabetes Center Sjælland, til og varetager rollen som koncerndirektør for Region Sjælland.