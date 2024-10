Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har ansat Carsten Utoft Niemann, overlæge fra Rigshospitalet Afdeling for Blodsygdomme, i en deltidsstilling. Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse. Og Carsten Utoft Niemann tager syv medarbejdere med sig, som også skal dele deres arbejdstid mellem Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet. Målet for samarbejdet er at styrke forskningen i blodkræft og skabe en hurtigere forbindelse fra forskning og viden, der kan forbedre behandlingen af de mange patienter, som lever med blodkræft til klinisk anvendelse. Med...