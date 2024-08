Diagnostisk Center på Rigshospitalet får ny direktør. Fra 1. september overtager Randi Brinckmann rollen som direktør for centrets 1.600 medarbejdere, hvor hun samtidig bliver vicedirektør i Rigshospitalets direktion. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Randi Brinckmann går ydmygt og nysgerrigt til opgaven, fortæller hun i pressemeddelelsen. »Jeg ser hospitalsdiagnostikken som forudsætningen for de behandlinger, sundhedsvæsenet tilbyder, og særligt billeddiagnostikken går i disse år gennem en omvæltning med indtoget af kunstig intelligens. Her er det vigtigt, at medarbejderne kan se sig...