Martin Magelund Rasmussen bliver ny koncerndirektør i Region Sjælland. Han mener, at Region Sjælland bliver det mest spændende sted at være i forbindelse med den nye sundhedsreform.

Martin Magelund Rasmussen bliver ny koncerndirektør i Region Sjælland. Han tiltræder direktionen 1. december 2024. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Trine Birk Rasmussen, formand for Region Sjælland, glæder sig til at få Martin Magelund Rasmussen med i direktionen:

»Martin kommer med vigtig viden og indsigt i sundhedsvæsenet, strategisk tænkning og et fokus på forandringer, som bliver meget værdifuld for Region Sjælland. Vi kigger lige om hjørnet ind i en sundhedsreform, som forventes at indeholde en sammenlægning af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det kommer til at betyde markante forandringer og ikke mindst en stor, vigtig opgave med at udvikle hele det samlede sjællandske sundhedsvæsen og sikre lighed i sundhed. Martin kommer som ny koncerndirektør til at spille en vigtig rolle i den opgave, som venter os,« siger Trine Birk Andersen.

Store opgaver i vente

Martin Magelund Rasmussen kommer fra en stilling som vicedirektør på Rigshospitalet, hvor han de seneste seks år også har været centerdirektør for HovedOrtoCentret. Han ser frem til de nye opgaver som koncerndirektør med blandt andet den forventelige sammenlægning af Region Sjælland og Region Hovedstaden:

»På tærsklen til en sundhedsreform kan jeg ikke forestille mig noget mere spændende sted at være end i Region Sjælland, der på mange måder allerede er gået forrest i omstillingen til fremtidens sundhedsvæsen. Region Sjælland har de største udfordringer med ulighed i sundhed, mangel på personale, flest ældre og de mest syge borgere. Derfor har regionen også været meget langt fremme med at tænke løsninger på udfordringerne i fremtidens sundhedsvæsen. Den udvikling skal vi nu accelerere med modige beslutninger,« siger Martin Magelund Rasmussen.

Region Sjællands direktion udgøres fremover af regionsdirektør Mette Touborg sammen med koncerndirektørerne Jesper Gyllenborg, Lone Lindsby og Martin Magelund Rasmussen.