Regioner kan spare 335 mio. kr. om året på gigtmedicin

Medicinrådet har på sit møde i dag givet endeligt grønt lys for, at gigtmidlet Humira (adalimumab) kan erstattes med langt billigere biosimilære versioner af lægemidlet. Regionernes indkøbsorganisation, Amgros, forventer, at udskiftningen af alene Humira kan spare regionerne for omkring 335 mio. kr. om året. Det skriver Medicinrådet i en pressemeddelelse. Medicinrådet besluttede i august, at biosimilære […]