Gigtforeningen til kommende regering: Vi skal have en ny national handlingsplan

Mette Bryde Lind, direktør for Gigtforeningen

Hvilke ønsker har Gigtforeningen til en kommende regering?

»For det første er det vigtigt, at en ny regering fortsætter arbejdet med at få udarbejdet en national smertehandlingsplan. Det er et langt sejt træk, så det er vigtigt, at arbejdet fortsætter, uanset hvem der sidder i regering.«

»For det andet bør en ny regering sørge for at vi får en national handlingsplan for muskelskeletlidelser. Der er brug for en tværfaglig indsats på området, og der er brug for, at der er et samspil mellem sundhedsvæsenet, kommunerne og beskæftigelsessystemet, som fungerer.«

»For det tredje er det mit store ønske, at en kommende regering sørger for, at det nære sundhedsvæsen arbejder evidensbaseret. Man tror fejlagtigt, at man kan flytte en masse behandling ud i det nære sundhedsvæsen, hvor der ikke foregår forskning, hvor der ikke er metodisk og systematisk erfaringsopsamling. Man tror generelt, at man kan flytte den ambulante behandling, men på reumatologiens område er den ambulante behandling højt specialiseret med meget potente medicinske præparater, som kræver et stort kendskab, overvågning og samarbejde med de andre specialer.«

Er der noget, en kommende regering skal holde sig fra?

»En ny regering skal holde sig fra at skære store patientgrupper over én kam. Man taler eksempelvis tit om den kronisk syge patient, men kronikere kan være meget forskellige og kræve mange forskellige løsninger. Og så skal en ny regering holde sig fra at lave politik på baggrund af enkeltsager.«

Hvad tænker du om valgkampens hidtidige forløb?

»Der har været alt for lidt fokus på sundhed. Jeg savner nogle visioner og nogle ordentlige diskussioner af, hvilket sundhedsvæsen, man gerne vil have i fremtiden.«

Hvilke spørgsmål havde Gigtforeningen gerne set på dagsordenen i valgkampen?

»Jeg ville ønske, at man havde sat forebyggelse af muskelskeletlidelser på dagsordenen. Jeg ved godt, at det er en svær debat, fordi det ikke er noget, man lige løser med et snuptag. Men vi bliver nødt til at tale med hinanden om, hvordan vi sætter forebyggelse på dagsordenen.«