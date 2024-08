Sundhedsområdet står overordnet for 85 pct. af de 5 danske regioners klimaaftryk. Da Region Midtjylland i april kunne fortælle, at klimaregnskabet viste en 20 pct.’s reduktion af klimaaftrykket fra 2022 til 2023, lød det derfor som en rigtig god nyhed. Men regionens pressemeddelelse fortæller også, at faldet i klimaaftrykket primært skyldes, at Region Midtjylland nu har afsluttet byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup og derfor ikke længere har udgifter til det. Og at regionen heller ikke længere har store udgifter til de...