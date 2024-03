26 millioner kroner. Det bliver den regning, som de praktiserende læger i år må betale for at have overskredet økonomiloftet i 2023. Det skriver Jørgen Skadborg, formand i PLO, i lægernes interne nyhedsbrev ‘PLO’rientering’. »Beløbet er et forlig med udgangspunkt i, at RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn, red.) gjorde krav om en modregning på 187,6 mio. kr., mens PLO gjorde gældende, at der overhovedet ikke skulle ske modregning,« skriver Jørgen Skadborg. Det blev som led i forliget desuden aftalt, at...