Undersøgelse blandt læger og sygeplejersker: Travlhed og mangel på personale går ud over patienterne

Danske hospitaler lider under travlhed og underbemanding, og det går ikke kun ud over de ansatte, men også patienterne. I nogle tilfælde har det været med til at forværre patienters tilstand. Det viser en undersøgelse, som er lavet blandt medlemmer af Yngre Læger, Overlægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd.