Nedlæggelse af 307 stillinger og fyring af op mod 80 medarbejdere ventes at blive konsekvensen af den budgetaftale for 2024, som regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog i september, fremgår det af et svar fra regionen til netmediet Sundhedsmonitor. I sit svar skriver regionen, at der er tale om foreløbige tal, og at antallet af afskedigelser hele tiden bliver mindre i takt med, at det lykkes at omplacere medarbejdere, eller at medarbejdere får nyt arbejde. Hovedparten af afskedigelserne vil være blandt...