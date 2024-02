Danske Regioner vil forringe PLO’s indflydelse på egne aftaler med det offentlige

I et nyt udspil lægger Danske Regioner op til, at PLO får mindre indflydelse på egne aftaler end i dag. Det skal sikre større ensartethed og kvalitet i behandlingen. »Det går ikke, at ydelseskataloget er en menu, som lægerne vælger ud fra, alt efter hvad de har lyst til at levere,« siger Bo Libergren (V), regionsrådsformand i Syddanmark.